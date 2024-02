Uus haridusprogramm viib argumenteerimisõppe koolide ainetundidesse

Presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on näha, et viimastel aastatel on õpilaste argumenteerimisoskused ja võime arvamusi ning fakte eristada paraku üha kahanenud. «Teisalt muutuvad need oskused järjest kiirenevas infotsüklis üha olulisemaks, need on ühed baasoskused, et suudaksime ka tulevikus ühiskonnana toimida. Seepärast peame tegema pingutuse, et neid süsteemselt ja läbivalt ainepädevuste kõrval arendada,» avas Kaljulaid tausta, miks otsustati koostöös väitlusseltsiga selline programm käivitada.