Ekspert eetris ⟩ Kadri Mettis: «Kas digilahenduste arenedes on klassiruumis õppimine möödanik?»​​

Kadri Mettis räägib sellest, kuidas erinevad tehnoloogiad on erinevatesse valdkondadesse lisandunud ja neid tuleb aina juurde ehk tänapäeval ei ole enam teemaks see, kas neid kasutada, vaid pigem kuidas seda teha selliselt, et see looks lisandväärtust. «Oluline on digivahendeid kasutada ja järgnevaid põlvkondi selleks ette valmistada, et neil oleks võimalik maailmas hästi hakkama saada,» selgitab Mettis.