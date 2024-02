Uuring: Eesti õpilaste digioskused on Euroopas keskmisel tasemel

Küsitlesime kolmel järjestikusel aastal kuues riigis 12–17-aastaseid õpilasi. Nägime, et üleilmsetes meedia- ja digikultuurihoovustes on tänapäeva teismeliste digioskused ja -teadmised kujunenud üpris ühetasaseks. Kõige paremad olid Euroopa koolinoored suhtlemisoskustes, kehvimad aga info otsimises ja töötlemises,» kõneles Eesti uurimisrühma juht, Tartu Ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus.

Teisipäeval, turvalise interneti päeval tutvustavad Kalmus ja teised uurimisrühma liikmed Tallinnas toimuval konverentsil kolme küsitluslaine põhitulemusi ning esitlevad ySKILLSi veebivaramut. Veebilehele on koondatud praktilised õppe- ja teabematerjalid, mis kutsuvad noori kaasa mõtlema, arutlema ning oma digioskusi proovile panema. Eestindatud slaidiesitlusi, interaktiivseid ülesandeid, aruteluküsimusi ja animafilme saab kasutada eri ainetundides, teemapäevadel ja töötubades, mille keskmes on digioskused. Õppevara on võimalik kasutada ka õppeaineid lõimivas tegevuses, näiteks vaimse tervise või keskkonnateemade käsitlemisel.