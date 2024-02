Algatus kutsub kinkima koolidele loodusainete õppe- ja katsekomplekte

Koolidele kingitavate komplektide näol on tegemist terviklahendusega, mis hõlmavad nii õppematerjale kui katsekomplekte. Praktiline õpe aitab kinnistada nii omandatud teoreetilisi teadmisi kui ka õpilaste huvi reaalainete vastu. Lisaks sellele, et igal õpilasel on võimalik erinevaid loodusnähtuseid otse koolipingis järele proovida, aitab see säästa õpetaja aega keskmiselt 10 tundi nädalas.

Kampaaniasse on valitud osalema koolid, kelle õpetajad on komplekte soovinud ning motiveeritud neid võtma kasutusele kohe, kui need klassiruumi saabuvad.

Valikud on neli komplekti

Koolid saavad endale katsevahendeid vastavalt oma vajadustele ise valida. Valikus on komplektid, mis toetavasd valgusõpetust 8. klassile, mehaanika õpet 8. klassile, soojus- ja elektriõpetust 9. klassile ning keemiat 8. klassile.

Ettevõtetele pakub algatus võimalust tõsta noorte teadlikkust ning avardada nende tulevikuvalikuid, olgu need siis seotud haridustee või hilisema karjääriga. Nii panustatakse järelkasvu ning ollakse avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Lisaks annab see tugeva sõnumi ühiskonnale ja töötajatele, et ettevõte väärtustab haridust ja kogukonda. Samuti saavad ettevõtted viia koolides läbi külalistunde ning populariseerida vastavat valdkonda.

Selleks, et ettevõtted saaksid anda oma panuse õpilaste hariduse toetamisse, on võimalik soetada nii komplekte kogu klassile kui ka panustada üksikkomplektide soetamisega. Kahele õpilasele mõeldud komplektid maksavad alates 121 eurost kuni 350 euroni keerulisemate komplektide puhul. 24 õpilasele mõeldud ühe klassikomplekti hind on alates 2084 eurost kuni 3715 euroni.

Kuidas kingitust teha saab? · Vali leheküljel https://silm.praktikal.ee/ välja sobiv kool ja võta meiega ühendust. · Toeta täpselt nii palju kui soovid ja võimalik on – võid kinkida komplektid kogu kooli jaoks või kasvõi ühe komplekti. Iga kingitus teeb pikas plaanis suure heateo! · Soovi korral saavad ettevõtted komplektid ise koolidele üle anda ja miks mitte ka ise koolides külalistunde läbi viia. Algatusest saab lugeda lähemalt - https://silm.praktikal.ee/