Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis alustab õpinguid üle saja esmakursuslase

«Kui tavapäraselt on talvine vastuvõtt kõrghariduses pigem erandlik, siis tervishoiu valdkonnas saame pakkuda suurepärast võimalust õpinguid alustada kaks korda aastas, et valdkonda lisanduks uusi tervishoiuspetsialiste. Kindlasti aitab see hajutada ka praktilise õppe koormust meie praktikabaasides,» selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Rohkelt õppureid Ida-Virumaalt

Ta lisas, et kui traditsiooniliselt on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerijate seas kõige enam õppureid Tartust, siis on üllatav, et teisele kohale tänavusel vastuvõtul on õe õppekaval tudengeid Ida-Virumaalt.

«Meil on heameel, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegutsemine Narvas ja Kohtla-Järvel on kasvatanud ka meie populaarsust sealt piirkonnast pärit õppijate hulgas. Samal ajal on meie kõrgkoolil oluline fookus kvaliteetsel eestikeelsel rakenduslikul õppel ning seetõttu saame ka neile enne õpingute algust pakkuda süvendatult eesti keele õpet, kui selleks on vajadus.»

Ootamas on kindel töö

Haridus- ja readusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ütles, et tervishoiu kõrgkoolis alustavad noored on teinud väga vastutustundliku ja tänuväärse valiku.

«Eesti vajab üha enam tervishoiutöötajaid ning on kindel, et pärast õpinguid oodatakse neid tööjõuturul. Loodame, et järgnevatel aastatel saavad nad pühenduda õpingutele ning tööks vajalike oskuste omandamisele.»

Avaaktus toimub kell 12 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Sündmusest on ülekanne kodulehele nooruse.ee/aktus. Aktusele oodatakse 112 õe rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilast ning kaheksa lapsehoidja jätkuõppekava ja 13 tegevusjuhendaja õppekava kutseõppurit.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, mille missiooniks on luua parimad võimalused tervishoiuhariduseks ja arendada ühiskonna terviseteadlikkust.