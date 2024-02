Õpilaste lemmikroaks on ülekaalukalt makaronid

Eesti suurima koolitoitlustaja iga-aastase küsitluse käigus selgitati välja koolilaste lemmiktoidud ja rahulolu toidu kvaliteediga ning koguti ka koolitöötajate ja lapsevanemate tagasisidet. Uuringus osales ligi 12 000 õpilast, koolitöötajat ja lapsevanemat.

Hästi läheb ka kana ja boršisupp

Küsitlusest selgus, et 34 protsenti Eesti õpilastest peab parimaks koolitoiduks makaronidest valmistatud roogi, samuti on laste lemmik praelisand pasta 26 protsendiga. Teisel kohal on 11 protsendiga kanaroad ja kolmandal kohal borš seitsme protsendiga. Erandina saab välja tuua Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi, Tartu Miina Härma gümnaasiumi ja Võru gümnaasiumi, kus õpilaste lemmikuteks olid hoopis kanaroad.

Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul on see ainult hea märk, et nii mõneski koolis on kümme aastat võidukäiku teinud makaroniroogade kõrval konkurentsi pakkumas ka teised toidud.

«Pastaroad on lastele kodust tuttavad ja mõistagi selle pärast ka populaarsed. Samas peame koolitoitlustajana oluliseks oma rolli tutvustada õpilastele erinevaid toite, maitseid ja toidukultuure,» rääkis Endrikson. «Näiteks korraldame erinevaid teemanädalaid, kus pakutakse tavapäraste roogade kõrval ka teiste riikide maitseid ning need on osutunud äärmiselt populaarseks,» märkis Endrikson.

Kolmandik vastajatest hindasid küsitluses parimaks Aasia toitude nädala.

Vanemad on oodatud koolitoitu maitsma

Õpilastelt uuriti ka seda, mida nad sooviksid menüüst rohkem leida, ning eelkõige tahetakse suuremat valikut erinevaid puuvilju ja magustoite.

Tiiu Endriksoni sõnul on sellel, kuidas lapsed koolitoitu suhtuvad, väga suur roll lapsevanematel. Juba neli aastat on Daily kutsunud sügiseti lapsevanemaid avatud koolisööklate nädala raames ise koolitoitu sööma. «Teadlikkus koolitoidu kvaliteedest ja valikutest on vaikselt tõusmas. Siiski on veel pikk tee minna, sest ka uuringust selgus, et laste ja lapsevanemate tagasiside vahel on päris suured erinevused,» märkis Endrikson.

Koolitoitude mitmekesisust hindab heaks või väga heaks 59 protsenti õpilastest. Samas vaid 37 protsenti lapsevanemaid hindas, et nende laps peab koolitoidu valikuvõimalusi heaks või väga heaks – erinevus on lausa 22 protsendipunkti.

«See on paraku väga kõnekas näide sellest, et koolitoiduga käivad endiselt kaasas erinevad müüdid ja arvamused. Näeme iga päev väga palju vaeva, et pakkuda õpilastele mitmekülgset ja maitsvat menüüd,» rääkis Endrikson. «Näiteks pakutakse kõigis Daily koolisööklates prae kõrvale viit erinevat salatit, kuid vaid kaheksa protsenti vastanud lapsevanematest oli sellega kursis.»

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 85 koolis ja 60 koolipuhvetis üle Eesti.