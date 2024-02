Tartu Tervishoiu Kõrgkool saadab teele 178 tervishoiuspetsialisti

Samuti lõpetavad kõrgkooli 30 terviseteaduse magistrit – kokku on seekordsel lõpuaktusel 178 lõpetajat.

«Oleme Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis uhked kõikide tublide lõpetajate üle ja teame, et haiglates oodatakse värskeid tervishoiuspetsialiste pikisilmi. Töökäsi napib haiglates vägagi ning osaliselt on tudengid juba õpingute ajal tervishoiusüsteemis töötades panustanud. Nüüd, diplomi saanuna on tegemist kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga, kes on saanud kaasaegse ning praktilise väljaõppe ja keda oodatakse avasüli oma teadmiste ja oskustega panustama,» tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ave Kikas.

Ta lisas, et radioloogiatehnikuid ja bioanalüütikuid koolitab Eestis ainult Tartu Tervishoiu Kõrgkool, seetõttu on tööandjate huvi just nende õppekavade lõpetajate vastu erakordselt suur ja erinevad tööpakkumised ootavad värskeid kõrgkoolilõpetajaid üle kogu Eesti.

«Minu soov rõõmsatele, energilistele ja teotahtelistele lõpetajatele on see, et kui nad suunduvad tervishoiusektorisse tööle, siis nende särasilmad ei tuhmuks igapäevases elus, vaid koos ja koostöös uute meeskondadega, uute tööandjatega leiaksid nad uued horisondid ja võimalused ennast ning eriala edasi arendada,» sõnas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu ja SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. «Ühtlasi annan lubaduse, et meie tööandjatena teeme kõik endast oleneva, et nende rõõmu ja unistusi elus hoida.»

Kell 11 lõpetavad õed ning kell 14 ämmaemandad, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud ning terviseteaduse magistrid. Sündmusest on ülekanne kodulehele nooruse.ee/aktus.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool, mille missiooniks on luua parimad võimalused tervishoiuhariduseks ja arendada ühiskonna terviseteadlikkust.