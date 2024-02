Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetab ligi 300 uut spetsialisti

Neljapäeval kell 12 saavad Jõhvi kontserdimajas diplomi Kohtla-Järve struktuuriüksuse õe õpperühma 39 lõpetajat. Reedel kell 12 Tallinnas Alexela kontserdimajas algaval Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pidulikul lõpuaktusel saavad diplomi ja lõputunnistuse 256 lõpetajat.

Teiste seas lõpetab reedel õe õppekava Pärnu õpperühm, mis alustas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liidu ühisprojekti «Kool haiglas» raames Pärnu Haiglas õpinguid 2020. aasta sügisel. Pärnu Haiglas antakse õe õppekaval rakenduskõrgharidusõpet aastast 2014. Lisaks lõpetab reedel erakorralise meditsiini tehniku õppekava politsei- ja piirivalveameti õpperühm.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on regionaalsus ja koostöö kõrgkooli tegevuse olulised näitajad. «Ida-Virumaal oleme õdesid koolitanud 2002. aastast ja Pärnu haiglaga teinud koostööd järjepidevalt. Politsei- ja piirivalveametiga on koostöö esmakordne, kuid loodame, et see jätkub, sest politseinike lisapädevused võimaldavad päästa elusid,» ütles Ülle Ernits.

Bakalaureusekraadiga õdesid lõpetab talvistel aktustel kokku 181 inimest, lisaks saab tervishoid juurde 31 magistrikraadiga eriõde.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp märkis, et praegu on iga uus õde tervishoius väga oodatud ja kullaväärtusega spetsialist, kelle pädevus on võrreldav maailmatasemega. «Täna lõpetavad õed ja eriõed on õppe läbimisel tõendanud oma valmisolekut pakkuda kvaliteetset õendusabi, aga samal ajal saanud ettevalmistuse kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid. Homme värske diplomiga õena tööle suundujad on oluliseks täienduseks õdede puuduse leevendamisel.»

«Meie kõrgkooli lõpetajad on valmis tooma uuendusi Eesti tervishoiusüsteemi ja tõstma selle kvaliteeti,» ütles kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa, lisades, et koolis hhariduse saanud spetsialistid on pühendunud patsientide heaolule ja valmis vastama tervishoiuvaldkonna tulevastele väljakutsetele, aidates sellega kaasa kogu ühiskonna tervise edendamisele.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on tagada tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvus, arendada siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viia läbi uurimis- ja arendustegevust. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes, näiteks Pärnus, Kuressaares, Haapsalus ja mujal.