KINDEL KVALITEET: Eesti Lennuakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise

HAKA juhataja Heli Mattisen tunnustab, et Eesti Lennuakadeemia on väga hea õppiva organisatsiooni näide. «Eelmisel hindamisel ilmnenud kitsaskohtadega on tõhusalt tegeletud ning ellu viidud muutused on ekspertide poolt tunnustatud,» sõnas Mattisen.

Hindamisnõukogu võttis otsuse vastu tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. Otsuses toodi välja, et Eesti Lennuakadeemia on teinud märkimisväärseid edusamme strateegilise planeerimise valdkonnas, strateegia väljatöötamine on toimunud süsteemselt ja erinevaid sidusrühmi kaasates ning jagatud väärtused ning tugevused on selgelt sihtrühmadele kommunikeeritud. Tegevustes ja strateegias on nähtav pühendumus rahvusvahelistumisele. Esiletõstmist väärib ELA integreeritud lähenemisviis rahvusvahelise lennunduskogukonnaga suhtlemisel, sealhulgas osalemise kaudu kiirendites, teadus- ja arendusprojektides ning valdkondlikes ühendustes. ELA on saavutanud suurt edu oma õppekavade rahvusvahelistumisel. Loodud on kaks ingliskeelset õppekava: kommertslennunduse juhtimine ning ärilise lennutranspordipiloot.

«Täisakrediteering tähendab, et kõrgkool on elujõuline, jätkusuutlik ja pakub kvaliteetset haridust. See annab kogu kooliperele, nii õppuritele kui töötajatele, samuti meie koostööpartneritele kindlustunde tulevikuks ning tõuke edasisteks positiivseteks arenguteks lennundushariduse andmisel,» rääkis Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. «Kirss tordil on koos akrediteeringuga akadeemiale omistatud HAKA kvaliteedimärk, mis tunnustab õppeasutuse silmapaistvalt head üldist sooritust ja selle üle on küll põhjust uhke olla!» rõõmustas ta.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Selle käigus hindab rahvusvaheline ekspertkomisjon kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu.