Ekspert eetris ⟩ Maria Erss: «Kas vene noortel on koolielus vähem võimalusi kaasalöömiseks?»​​

Maria Erssi uuringust tuli välja, et tüdrukud vene koolides õpivad hinnete pärast ja sisu ei ole nende jaoks oluline. Ja see on ilmselt nii kodu kui ka kooli ootus neile, et hinded oleksid head. Samuti ilmnes, et nähakse vähe otsustamise ja kaasarääkimise õigust.