TELEHOMMIK ⟩ Läänemets: senise maksusüsteemiga vajalikku lisaraha ei tule

Kui õpetajad märkisid teisipäeva õhtul, et leitud lahendus neid täielikult ei rahuldanud, siis ka Läänemets tunnistas, et ei jäänud lõpptulemusega rahule, sest sotside ettepanek oli leida siiski 10,8 miljonit eurot, et tulla õpetajatele vastu mahus, mida nad taotlesid.

«Samas oli oluline ka see, et streik lõppeks, mitte ei vajuks kuhugi ära, sest see oli ka õpetajate väärikuse küsimus. Ja see küsimus on oluline kogu ühiskonna jaoks,» ütles Läänemets.