Lisarahaga kerkiks õpetajate keskmine palk 6,6 protsenti ning alammäär tõuseks 1820 euroni, seega säiliks õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112 protsendi peal. Minister on teinud töötüli lõpetamise ettepaneku ka Eesti Haridustöötajate Liidule.

«Mul on olemas õpetajatele ettepanek, mis lõpetaks selle streigi ära. Eesti 200 ja sotside ministrid on leidnud lahenduse, kust leida õpetajate palgatõusuks lisaraha. Täna valitsuse RES arutelul tuleb see kokklepe teha ja homsest peatuks loodetavasti ka streik,» ütles minister Kristina Kallas.