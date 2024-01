Voltri tõdes, et streikimine on õpetajatele majanduslikult keeruline, kuid sellele vaatamata on praegu kõigis maakondades neid, kes on otsustanud tööseisakuga jätkata. «Oluline märk on juba see, et Eesti õpetajad on tulnud välja seisma oma ameti ja Eesti hariduse eest,» rõhutas Voltri.