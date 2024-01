Clevon Akadeemia avab robootika õppekava ja laieneb Jaapanisse

Uuel õppekaval on järgmisel aastal plaanis vastu võtta 20 üliõpilast Jaapanist. Lisaks plaanitakse koostöös Uda linnaga avada kooli esindus Jaapanisse, kuhu mahub õppima rohkem robootikahuvilisi.

«Õpe hakkab toimuma nii nagu ikka – klassiruumides ja praktikalaboris jääb eesti keele asemel kõlama lihtsalt inglise keel. Alustame väiksemast hobielektroonika programmeerimisest ja lõpetame päris isejuhtiva sõiduki arendamisega,» rääkis Viljandis asuva Clevon Akadeemia koordinaator Laido Valdvee.

«Rahvusvaheline koostöö on üks Eesti majanduskasvu võtmekiirendeid,» kommenteeris Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai. «Clevon on edukas näide, kuidas tuua Eestisse välistalente ja eksportida meie kõrgtasemel tulevikuharidust maailma,» lisas Pedai. «Mul on väga hea meel, kui saame üheskoos Uda linnaga alustada robootika tasemeõppe pakkumist ka Jaapanis.»

Uda linnapea Kazutoshi Kongo sõnul on tegu enamat kui lihtsalt uue õppekava või kooli avamisega. «Clevon Akadeemia toomine meie linna ei ole ainult investeering haridusse, see on investeering tulevikku. Meie noored saavad selle kaudu vajalikud kogemused ja teadmised, millega on neil võimalik panustada ühiskonda ja seda edasi viia,» sõnas linnapea.

Eesti ja Jaapani vahelisi suhteid koordineeriva ettevõtte Next Innovation kaasasutaja ja projekti eestvedaja Mayumi Ina näeb projektis suurt potentsiaali. «Eestis viibitud kümne aasta jooksul olen näinud siinset edumeelset idufirma- ja haridusmaastikku. Usun, et Jaapanil on Eestilt ja Clevonilt palju õppida ning loodan, et see koostöö saab olema kahe riigi vaheliste suhete tugevdamise ja laiema tuleviku kujundamise vundamendiks.»

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ja Clevoni koostöös sündinud Clevoni Akadeemia pakub Viljandis rakenduskõrgharidusõpet robootika tarkvara arendamise erialal. Tegu on unikaalse töökohapõhise õppega, kus üliõpilasi toetavad EEK Mainori õppejõud, eriala eksperdid ning ettevõtte tippspetsialistid. Lõpetajad saavad bakalaureusekraadi. Praeguseks on akadeemia esimese lennu lõpetanud 14 üliõpilast, kellest seitse jäid tööle AS-i Clevon. Teises lennus on lisandumas järgmised 19 tuleviku loojat. Clevoni Akadeemia on pälvinud tiitli Aasta Haridustegu 2020 ja ITL-i aasta teo 2020 auhinna.