«Loodusmuuseumil on mitmeid loomi, kes rändnäitustel käivad,» ütleb Eesti Loodusmuuseumi zooloog Joosep Sarapuu ning toob näiteks kääbusjõehobu, kes praegu külas Rakvere riigigümnaasiumis. «Meie loomi on veel maa-ametis, keskkonnaagentuuris ja mujalgi,» selgitas Sarapuu, et paljud loodusmuuseumi loomad ongi mõeldud nn rändnäituste eksponaatideks.