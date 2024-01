Kahetsusväärselt on õpetaja tööaeg paraku justkui kummist, kus ületunde ei tasustata samadel põhimõtetel nagu mujal avalikus või erasektoris ning lisanduvad ootused ja nõuded haridussüsteemile tuleb üldiselt saavutada juba kasutuses olevate ressurssidega. 2023. aastal võis töötasu alammäär õpetajatel küll 24 protsenti tõusta, kuid see oli plaastri panemine kriitilisele haavale. Riiklik nõue õpetajale on magistrikraad, õpetajakutse ning riigikeele valdamine kõrgtasemel, mistõttu on õpetajaskonna ootus seatud tingimuste peegeldumisele ka töötasus ootuspärane –kõrgharidusega tippspetsialistile tuleb maksta ka vastavat töötasu. Pelgalt alammääraplaastriga ei saa eesmärgipäraselt katta aga riigi poolt järgemööda lisanduvaid lisaülesandeid, nõudeid, ootusi ning ümberkorraldusi. Tööaega ega inimressurssi täiendavate ülesannete jaoks ei ole piisavalt lisandunud. Oleme jäänud alampalga tõstmisega lappima laiapõhjalisi probleeme, mida juba paarkümmend aastat Eesti riik eiranud on.

Ootuste ja ressursside klappimatuse kõrval on streik avanud arutelu ka õpetaja karjäärimudeli üle, ent oluline on ära märkida asjaolu, et karjäärimudel ei ole vaid palgamudel ega palgamudel karjäärimudel. Praegune olukord on seesugune, kus karjääriredelil saab tõusta õppejuhiks või direktoriks. Kõik õpetajad ei soovigi seda, veel vähem on see realistlik. On oluline avada arutelu sellest, mida võiks endast kujutada õpetaja karjäärimudel (suurem või teistsugune vastutus, nt mentorlus, aga ka üldine kompetentsi kasv, tunnustus) ja kuidas professionaalne areng võimaldaks oma palka mõjutada. Professionaalse arengu ja tunnustuse kõrval on niisamuti oluline ka selge palgamudel, mis võimaldab pikema vaatega mõista nii tööturule siseneval kui seal oleval õpetajal, millised on tema võimalused palgatõusuks. Eestis ei määra õpetaja palka mingil moel kogemus ega kompetents. See tähendab, et palk ei muutu aastate lõikes kuidagi, vaid ainus võimalus palgatõusuks on juba niigi lõhki paisunud normkoormusele lisatunde juurde võtta. Õpetajatel on vaja kindlust, et tööpostil “arenemine” ei ole ainult rohkemate ainetundide andmine.