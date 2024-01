Võrklaev: raha õpetajate palgatõusuks on haridusministeeriumis olemas

Võrklaev märkis, et kui vaadata pikemat perioodi, siis võti õpetajate soovitud palgatõusuks on haridusreformides. «Selleks, et õpetajate palk tõuseks 2027. aastaks 120 protsendini keskmisest palgast, on vaja haridus- ja teadusministri ning kohalike omavalitsuste koostööd. See tähendab nii koolivõrgu korrastamist, kui ka näiteks õpetajate karjäärimudeli väljatöötamist,» märkis Võrklaev, tuues esile, et piirkondades, kus koolivõrk on korrastatud, on juba praegu õpetajate keskmine töötasu 120 protsenti keskmisest palgast või rohkemgi.