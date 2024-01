11 haridusjuhti liitusid kolmeks kuuks eraettevõtetega

Tabasalu gümnaasiumi juht Grete-Stina Haaristo on praktikal tehnoloogiaettevõttes Wise. «Olen nüüdseks jõudnud end koolijuhi rollist enam-vähem maha laadida ja oma töö üle reflekteerida. Olen saanud aega vaadata suuremat pilti, tõmmata paralleele kooli ja Wise’i vahel. Mul on tekkinud juba sadu ideid, mida kõike võiks ka koolis teha!» ütles Grete-Stina Haaristo pärast kahte Wise’is veedetud nädalat.

Praktika jooksul plaanib ta keskenduda eeskätt inimeste juhtimisega seotud teemadele. «Mind huvitab, kuidas toimib niinimetatud lameda struktuuriga organisatsioon, kuidas on toetatud vastutuse võtmine, kuidas juhitakse juhte, millisel viisil tegutsetakse töötajate rahulolu ja heaoluga, kuidas on korraldatud mentorlus. Uurin kindlasti lähemalt andmepõhise juhtimise kohta,» loetles Tabasalu gümnaasiumi juht teemasid, millesse lähemate kuude jooksul süveneda soovib. Ta lubab kasutada võimalust ja uurida põhjalikult sedagi, millised on ettevõtte hinnangul need oskused, teadmised ja pädevused, mida gümnaasium võiks nende potentsiaalsetele tulevastele töötajatele õpetada.