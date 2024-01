Huvihariduse katusorganisatsioonid avaldavad õpetajatele toetust

Streigi põhisõnumina on välja toodud õpetajate alampalga nõue, kuid tegelikult on haridustöötajate vaates probleem palju laiem. «Meie tänane hariduse olukord ei ole tuleviku vaates jätkusuutlik. Peamiseks mureks on uute haridustöötajate järelkasv ja ebaselge karjäärimudel, sest tänased töötingimused ning tasu ei suuda kaasata noort põlvkonda haridusmaastikule,» seisab huvihariduse katusorganisatsioonide pöördumises.

Nende hinnangul puudub praegu riigil pikaajaline plaan, kuidas jõuda selleni, et õpetajate, nende hulgas huvihariduse õpetajate palk oleks konkurentsivõimeline. Läbimõtlemata on haridustöötajate karjäärimudel, mis motiveeriks haridusmaastikul panustama ning õpetajate optimaalse töökoormuse hoidmine, mis ei ületaks inimvõimete piire. Lisaks suurenevad järjepidevalt nii lapsevanemate kui ühiskonna ootused õpetajale, mille tõttu professionaalsed õpetajad lahkuvad koolidest ning õpilaste ette jõuab üha enam kvalifikatsioonita õpetajaid.

«Riigi tasandil on huvihariduse terviksüsteem ja selle toetamine riiklikult läbimõtlemata. Kevadel 2023 toimus huvihariduse katusorganisatsioonide kohtumine haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega, mille raames lubas minister võtta ette üle-eestilise huvihariduse rahastamise süsteemi ning leida toimiv lahendus. Huvihariduse katusorganisatsioonidele teadaolevalt ei ole hetkel ka selle teemaga edasi liigutud. Eriti keerulises situatsioonis on täna erahuvikoolide õpetajaskond, sest erinevad kohalikud omavalitsused ei toeta või siis toetavad väga väikeses mahus erahuvikoolide tegevust ning riigi tasandil ei ole väljatöötatud toimivat huvihariduse õpetajate palgasüsteemi,» seisab pöördumises.

Huvihariduse katusorganisatsioonid toetavad õpetajate ja haridustöötajate püüdlusi konkurentsivõimelise töötasu saavutamise nimel. «Oleme nõus, et haridusmaastikul toimuv on murettekitav, mis mõjutab kogu riigi tulevikku. Õiglane töötasu ja toetavad töötingimused - need on aktuaalsed teemad nii alus-, üld-, kutse-, kõrg- ja huvihariduses, millele nii riik kui ka omavalitsused peavad oma tähelepanu pöörama. Üht haridusliiki rahastades ei tohiks teiste haridusliikide toetust vähendada,» seisab pöördumises, millele on alla kirjutanud Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Erahuvialakoolide Liit.