Sotside osalusega Viljandi linnavõim jätab streikivad õpetajad palgata

Viljandi linnavolikogu juhtiv Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) aseesimees Helmen Kütt märkis, et valitsuse keskseks eesmärgiks peab praegu olema otsida kõiki võimalusi streigi ärahoidmiseks, et hariduse andmine Eesti koolides ei katkeks.

«Kui seda kokkulepet ikkagi ei sünni, siis õpetajatel on kindlasti õigus streikida. Tagada tuleb aga see, et kui streigi päevadel õppetööd ei toimu, siis peavad koolid ja lasteaiad olema avatud ning lapsed saama sooja toitu,» rääkis Kütt.