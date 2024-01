UMMIKSEIS ⟩ Reformierakond ei näe hariduskriisi sama teravalt kui koalitsioonipartnerid

«Peaministri seisukoht on, et õpetajate palk ei ole väike. Ja meil on erinev arusaam selle suhtes, kas hariduses on kriis või ei ole,» lausus Kristina Kallas. «Minu arvates on kriis ja meil on vaja see lahendada – peame need lahendused leidma. Ei saa lihtsalt käed rüpes istuda ja öelda, et me ei tee mitte midagi.»