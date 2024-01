Lukas: valitsuse ebakonkreetsus teeb streigi vajalikuks

«Eesti Haridustöötajate Liit kinnitas riigikogu kultuurikomisjoni ees, et streik võib ära jääda ka tänavuseks aastaks lubatud, küll veel mitte seadusesse kirja saanud, alampalga taseme juures, kuid seda juhul, kui valitsus kinnitab selge graafiku, mille alusel saavutab õpetaja alampalk 2027. aastaks lubatud 120 protsendi taseme Eesti keskmise palgaga võrreldes,» ütles opositsioonilisse Isamaasse kuuluv Lukas.

Ta lisas, et kui sellegi kokkuleppe saavutamine käib valitsuskoalitsioonile üle jõu, on selge, et tahet ei ole ja ei mõisteta, milliseid tagajärgi õpetajate pidev alandamine kaasa toob.