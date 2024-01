Tallinn ärgitab noori otsima empaatiat ja kogukonnatunnet

Kampaania fookuses on Tallinna kooliõpilaste videolood, kus noored otsivad lahendusi neid kõnetavatele probleemidele.

Tallinna haridusameti noorsootöö vanemspetsialisti Eneli Meresmaa sõnul tuleb empaatilisema ühiskonna nimel ühiselt tööd teha. «Kui tahame, et meie elupaik oleks parem ka aastate pärast, tuleb leida viise, kuidas noori ühiskondlike väljakutsete keerises toetada. Kuidas leida soovi üksteist mõista ja suurendada oskuseid, kuidas paremini raskustega toime tulla. Just noored kujundavad meie tuleviku eluolu.»

Ta selgitas, et ümbritseva keskkonna paremaks muutmine algab igaühe suhtumisest ja käitumisest. «Soovime olla väärtustatud liikmed kogukonnas, kus üksteist austatakse, hoitakse ja kus tullakse toime konfliktisituatsioonidega. Selleks peame õppima ise rahu looma, tundma ja hoidma. See on rahuhariduse kui valdkonna kandev mõte.»

Meresmaa tõi näiteks, et statistika järgi tunneb 84 protsenti Euroopa noortest, et tahaks ise midagi maailmas paremaks muuta. «Sageli ei tehta esimest sammu, kuna ei teata, kust alustada. Seetõttu on ülioluline, et noor tajuks oma kõrval täiskasvanuid, kes tema jaoks olemas on.»

«Loo rahu» kampaania keskmes on Tallinna kooliõpilaste inspireerivad videolood, kus noored otsivad lahendusi neile olulistel teemadel oma kogukonnas: koolikiusust, eakate üksilduse ja keskkonnateemadeni välja. Õpilaste endi ülesfilmitud videod on valminud rahuprogrammi Gutsy Go raames, mis on Soome haridustöötajate välja töötatud sekkumismeetod.