KORRALIK RAHASÜST: Kaasava hariduse edendamiseks on saadaval üle 12 miljoni euro

«Taotlusvooru raames toetatakse investeeringuid õppekeskkonda, et hõlbustada kaasava hariduse edendamist hariduses ja noorsootöös. Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise all peame silmas kõiki tegevusi, mis on suunatud laste ja noorte tavapärases õppe- ja noorsootöös osalemise toetamisele ning selles osalemise suurendamisele läbi õppekeskkonna kohandamise,» selgitas haridus- ja teadusministeerium kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg.