Sisekaitseõppe valikainet õpib tänavu juba üle 700 gümnasisti

Sisekaitseakadeemia rektoril Kuno Tammearu on väga hea meel, et Tallinna koolid aina enam sisekaitseõppe vastu huvi tunnevad. «Õppe laienemine on oluline, sest siseturvalisuse valdkond vajab järelkasvu ja sisekaitseõppe valikaine koolides on siinkohal oluline samm. Sisekaitseõpe üldhariduskoolides kasvatab noortes teadlikkust, mida oma riigi heaks teha saab, julgustab kodanikuaktiivsust ja tekitab huvi akadeemias õppimise vastu. Sisekaitsekadeemiasse kandideerib igal aastal 30-40 sisekaitseõppe läbinud õpilast. Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on õppe läbinud õpilased on eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud,» lisas Tammearu.