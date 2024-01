Isamaa märgib kolmapäev hommikul poliitilises avalduses, et on omalt poolt pakkunud korduvalt lahendusi, sealjuures 2024. aasta riigieelarve menetluse protsessis. «Koalitsioonierakonnad on näidanud üles suutmatust riiki juhtida ja konstruktiivseid nõuandeid eiranud, mistõttu on õpetajad teatanud 22. jaanuaril algavast tähtajatust streigist,» märkis Isamaa.

Aega alla kahe nädala

«Valitsusel on aega alla kahe nädala aega, et jõuda õpetajatega palgakokkuleppele ning säilitada töörahu koolides ja lasteaedades. Olukorras, kus majandus Eestis langeb, elukallidus suureneb ja tööpuudus kasvab, on vastutustundetu tekitada ühiskonda juurde täiendav suur stressiallikas nii õpetajatele kui ka lastele ning nende peredele,» seisab Isamaa pöördumises.

«Arvestades, et õpetajad on erinevalt valitsusest olnud palgaläbirääkimistel valmis erinevateks kompromissideks ning streigi ära hoidmiseks jäi riigieelarves puudu ainult 10 miljonit eurot, peame selle leidmist riigile kindlasti jõukohaseks ja au asjaks. Lisaks haridus- ja teadusministrile peab selle nimel pingutama kogu valitsus. Selle summa pärast kogu ühiskonna stressi viimine näitab valitsuse käpardlikkust ja tegevusetust!» leiab Isamaa.

Palgatõus oli kõigi lubadus

Isamaa mõistab õpetajate pahameelt, milleni on viinud valitsuserakondade valelik poliitika ja katteta lubadused. Õpetajate palkade tõstmine oli kõigi parlamendierakondade üks peamisi valimislubadusi ja ka kõik praegused valitsuserakonnad lubasid tõsta alates 2024. aasta 1. jaanuarist õpetajate palgaalammäära vähemalt 120 protsendini keskmise palgaga võrreldes. õ

«Eesmärk sai pisut üldisemal kujul sisse ka kehtivasse valitsuskoalitsiooni leppesse. Seetõttu on õpetajatel õigustatud ootus, et valitsus jätkab eelmise valitsuse algatatud palgatõusu. Kindlasti püsiks sellisel juhul ka töörahu koolides ning jätkuks positiivne tendents õpetajate järelkasvuks ning võimalus saada koolidesse piisavalt vastava kvalifikatsiooniga õpetajaid, et õnnestuks täita ka eelmise valitsuse püstitatud eesmärk täielikult eestikeelsele õppele üleminekuks kõigis Eesti üldharidus- ja kutsekoolides ning lasteaedades,» leiab Isamaa.

«Kui õpetajate palk ei tõuse piisaval määral, sattuvad piisava huvi puudumisel selle ameti vastu löögi alla ka kõik nimetatud eesmärgid. See oleks aga juba Eesti riigi aluste õõnestamine. Isamaa nõuab valitsuselt tegusid nii õpetajate palgaraha eraldamisel kui ka nende töökoormuse arvestuse ja karjäärimudeli uuendamisel, et õpetajate motivatsioon tööd teha püsiks!» märkis Isamaa.