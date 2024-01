Haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juhi Ingar Dubolazovi sõnul on otsus viia koolitused üle Eesti Keele Instituuti tingitud sellest, et kliendi vaatest on loogilisem, kui kõik keeleõppe valdkonna tegevused on koondatud ühte asutusse ning eestikeelsele õppele ülemineku tugi on keskselt ministeeriumis. «Samuti annab see kokkuhoidu praeguses pingelises riigieelarve olukorras,» ütles Dubolazov.