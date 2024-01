Tartu Ülikool avas ravimtaimehuvilistele mõeldud mikrokraadiprogrammi

Programmijuht, farmatseutilise tehnoloogia kaasprofessor Urve Paaver ütles, et osalema on oodatud kõik need, kes soovivad täiendada oma teadmisi sellest, kuidas ravimtaimedes ja teistes looduslikes allikates sisalduvad ühendid meie tervise hoidmisele ja parandamisele kaasa saavad aidata. «Eriti on oodatud osalema ravimtaimekasvatajad ning toidulisandite, looduskosmeetika ja muude loodustoodete valmistajad.»