Tippkeskuste ülesanne on koostöös edendada Eesti teadust, suurendada Eesti teaduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tagada tippspetsialistide järelkasv. Tippkeskused keskenduvad Eesti vajadustest lähtuvate kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimuste lahendamisele.

Tippkeskustesse on kaasatud kümme erinevat evalveeritud teadusasutust ning üle 80 uurimisrühma. Valdkondlikult katavad tippkeskused kõiki peamisi teadusvaldkondi. Juhtpartner kuues tippkeskuse on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool juhib kaht tippkeskust, Eesti Maaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut juhivad kumbki üht tippkeskust. Nii on uute tippkeskuste katvus ulatuslik ka Eesti teadusasutuste lõikes.'