Annete jahil: TalTech annab kolmele edukale gümnaasiuminoorele stipendiumi

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ning toetada väga heade loodus- ja reaalainete õpitulemustega gümnaasiumiõpilasi, kellel on sügavam huvi IT, inseneeria või loodusteaduste vastu. TalTechi ja Mustamäe riigigümnaasiumi esindajatest koosnev stipendiumikomisjon valis välja kolm suurepäraste loodus- ja reaalainete õpitulemustega õpilast, kes hakkavad alates jaanuarist kuni järgmise aasta juuninini saama ülikoolilt stipendiumi summas 200 eurot kuus. Stipendiumid andsid üle rektor Tiit Land ja direktor Raino Liblik. Tänavused stipendaadid on Lisa Sirgi, Andrus Lepikult ja Mikk Rungi.