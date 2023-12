Ka tulevane ükssarvik? TÜ firma püüdleb maailma suurimaks rohegrafiidi tootjaks

Rahastus saadi samal ajal, kui Hiina teatas grafiidiekspordi piirangutest, mis on suurendanud nõudlust akude tootmiseks vajaliku alternatiivse tooraine järele. Eriti mõjutab see Euroopat, kes impordib 99 protsenti grafiidist Hiinast. Saadud investeeringuga ehitab UP Catalyst tööstusliku katsereaktori, mis suudab töödelda kuni 100 tonni CO2 aastas ja toota 27 tonni süsinikmaterjale. See teeb UP Catalystist maailma suurima rohegrafiidi tootja.