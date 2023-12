Tartu Ülikool plaanib teha Eestist geeniandmete rahvusvahelise tõmbekeskuse

Tartu Ülikooli arendusprorektori Tõnu Esko sõnul on Eestis palju ainulaadseid eeliseid, mis soodustavad tervishoiuinnovatsiooni: maailmatasemel personaalmeditsiini arendav teadus, digiriik, tugev tehnoloogiasektor. «Uute, elupäästvate ja elukvaliteeti parandavate meditsiinilahenduste loomine ja nende jõudmine inimesteni on väga ressursikulukas ettevõtmine ning Eesti riigil puudub praegu võimekus selle toetamiseks. Tartu Ülikoolil on võimalus ja soov neid Eesti digieeliseid ära kasutada ning võimestada koos rahvusvaheliste partneritega meie meditsiini arengut,» selgitas Esko.