Ekspert eetris ⟩ Triin Lauri: «Kas lapse perekondlik taust ja haridustulemused on omavahel seotud?»​​

Triin Lauri räägib sellest, miks pikas plaanis on PISA tulemusi vaadates põhjust muretsemiseks ja milline seos on lapse perekondlikul taustal ning haridustulemustel. «Mina olen oma uuringutes vaadanud, mil määral perekondlik taust mõjutab laste hariduslikke tulemusi ja Eesti on selles vallas ka maailma tipus olnud, sest meie laste tulemused on olnud ühtlaselt head sõltumata, millisest piirkonnast nad tulevad. Samas on näha ka Eestis asjaolu, et perekondliku tausta mõju haridustulemustele pigem on kasvamas,» rääkis Lauri.