Saaremaa lasteaedades hakkab edaspidi olema üks õpetaja

Valla selgitusel on muudatus tingitud nii lasteaiaõpetajate puudusest kui ka soovist ühtlustada kõigis lasteaedades palga maksmise põhimõtted ja lähtuda edaspidi üksnes õpetaja kvalifikatsioonist, mitte rühma töökorraldusest. Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga ja teistel kõrgharidusega lasteaiaõpetajatel vähemalt 90 protsenti nimetatud määrast. Seni on ühe õpetajaga rühmades olnud võimalik maksta suuremat töötasu ka magistrikraadita lasteaiaõpetajatele ehk palk on sõltunud töökorraldusest, mitte haridustasemest.