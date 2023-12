Tänavu kümnendat aastapäeva tähistanud pogrammi eesmärk on harida Eesti noori IT ja rahatarkuse alal, keskendudes peamiselt koolidele, mis asuvad tõmbekeskustest kaugemal. Sel aastal viisid Tallinna Tehnikaülikooli tudengid läbi loenguid Aegviidu koolis, Saaremaa Nooruse koolis, samuti Tapa, Vändra, Kilingi-Nõmme ja Tarvastu gümnaasiumis.

«Rataste nohikute» eestvedaja Lars Asi sõnul algas juubelituur ootamatu lumetormiga, kuid sellele vaatamata jõuti turvaliselt ja õigeaegselt igasse kooli. «Minu südameasjaks on viia väiksematesse Eesti koolidesse kõige uuemad ja vingemad teadmised ning tehnoloogiad IT valdkonnas, sest just nii sai alguse ka minu IT-alane karjäär Eesti kümnendas ükssarvikus Glia,» märkis Asi, kes töötab täna Glias infrastruktuuri insenerina.