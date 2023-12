Ekspert eetris ⟩ Maarja Tinn ja Meril Ümarik: «Kus on noorte hääl demokraatia kriisis ehk millised on kodanikuhariduse väljakutsed?»​​

Saatekülalised räägivad sellest, et Eesti õpilaste ühiskonnaalased teadmised on väga head, kuid küsitav on kodanikuosalus. Võrreldes teiste uuringus osalenud riikidega on Eesti õpilaste aktiivsus ühiskonnas, poliitikas ja ka koolis oluliselt madalam ning langustrendis. Saates tuleb juttu ka väga erinevatest ja murettekitavatest poiste ja tüdrukute hoiakutest inimõiguste ja võrdõiguslikkuse osas.