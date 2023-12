PROFESSOR PÕDER: ootasime PISA asjus isegi suuremat langust

​Millele see sisetunne toetus, mis ütles, et skoorid hakkavad langema?

Üldjuhul on PISA tulemused nö kalibreeritud, ehk OECD keskmine on 500 punkti, oli ootus, et kõik riigid kukuvad tänu COVID-19 koolisulgemisele, mis mõningate uuringute kohaselt mõjus just matemaatika tulemustele halvast samas suurendades tulemuste erinevust nõrgema taustaga ja tugevama taustaga õpilaste vahel. Keskmised PISA skoorid langesidki, aga veel ei ole tulemusi kalibreeritud, ehk neid saab võrrelda ajas. Eesti langus ajas oli ootuspärasest väiksem. Miks ootasime suuremat langust – eeldasime, et nii Ukraina põgenike integreerimine kui kaasavale haridusele üleminek ehk nn valimi kompositsioon on muutunud ja see on keskmised tulemused alla viinud. Üllatusena näeme, et Eesti troonib ikkagi Euroopa riikide tipus kõigis kolmes valdkonnas. Üllatuslikult kukkus aga enam just Eesti koolide õpilaste tulemuslikkus mitte Vene koolide omade.



