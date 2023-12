VAATA ÜLEKANNET ⟩ Baumer pani noore leiutaja ideega nuudlid lendama – hea, et ketšupit ei olnud

KOOSTÖÖPARTNERITE PREEMIATE LAUREAADID

Taani kuninglik saatkond Eestis

Rannar Mälk ja Gregor Kruusvall (Tallinna Reaalkool klass) töö «Bussipeatuse ootevalgustus».

Lihtne ja säästlik lahendus, kuidas muuta ühistransport bussiga sõitjatele ja juhtidele turvalisemaks ja mugavamaks.

Patendiamet ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO)

Karl Mattias Pulst (Saku Gümnaasium klass) töö «Kodune pakendipress» ja juhendaja Eleri Troska.

Leiutis on väga praktiline ja kasulik igas majapidamises. Arvestades, et tavaliselt pannakse segaolmejäätmete või pakendkonteinerisse suuremas osas tühje kaste ja pakendeid, võib sellise lihtsa seadme abil vähendada konteinerites prügi mahtu ja tühjendamine võib toimuda oluliselt harvemini. Lisaks on leiutis tehtud kergelt kättesaadavast materjalist, mistõttu on seda lihtne valmistada. Ka see on oluline eelis, et leiutis ei vaja töötamiseks elektrit ega mingit nutiseadet. Nii on seda lihtne kasutada ja see ei lähe rikki.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnustab noori leiutajaid, kelle ideedel on jumet muuta paremaks elukeskkonda ja anda hoogu innovaatilistele ideedele ning millel on potentsiaali anda hoogu ka majandusele.

Simona Strauss (Tallinna Pääsküla Kool klass) töö «Konnarobot – masin, mis aitab konnad üle tee».

Anastassia Derbneva (Jõhvi Põhikool klass) töö «KöögiHunt».

Kuldar Vorobjov (Viljandi Kesklinna Kool klass) töö «Jalgrattaseen».

Annika Rääbis, Carolyn Prits ja Vladlena Kotenko (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) töö «Hallitusseente kasvu inhibeeriv toode toiduainete säilitamiseks».

Kliimaministeerium

Üha suurenev rahvaarv ei lisa uusi väljakutseid mitte ainult inimkonnale, vaid on suureks proovikiviks ka konnadele endile. Kliimaministeerium auhindab eripreemiatega nelja noort leiutajat, kellest kolm annab oma ideedega panuse ringmajanduse eesmärkidesse ja jäätmevaldkonda ning üks elurikkuse kaitsmise omasse.

Simona Strauss (Tallinna Pääsküla Kooli 2. klass) töö «Konnarobot – masin, mis aitab konnad üle tee».

Karmen Roht (Viljandi Jakobsoni Kool, 4. klass) «Prürgipress».

Karl Mattias Pulst (Saku Gümnaasium 4. klass) töö «Kodune pakendipress».

Minni Laugen (Saku Gümnaasium 4. klass) töö «Tark prügikast».

Transpordiamet

Transpordiametil oli eraldi alateema «Ohutu ja nutikas liiklemine nii teel, õhus kui ka merel». Laekus 98 tööd. Transpordiameti hindamiskomisjoni liikmed lugesid suure huviga esitatud töid ja põnevaid ideid leidus palju. Seekord tunnustame neid nutikaid lahendusi, mis meie hinnangul kõige enam toetasid ohutut liikumist nii teel, õhus kui ka merel. Kutsume leiutajad vanusrühmade kaupa koos juhendajaga.

Lilli Loviise Ange (Adavere Põhikool klass) töö «Helkurite Jagaja» ja juhendaja Kati Nõmmik.

Ketly Ilvest (Saaremaa Gümnaasium klass) töö «Tähelik Nurutaja».

Nelly Ivanov (Võru Kesklinna Kool klass) töö «Loomad teel andmepank» ja juhendaja Anne Kuklane.

Lukas Kuklane (Rõuge Põhikool klass) töö «Kestasiseste paralleelkonduktorite jõul liikuv lennuk» ja juhendaja Eveli Kuklane.

Mihkel Kuusik (Põltsamaa Ühisgümnaasium klass) ja Peeter Kuusik (Põltsamaa Ühisgümnaasium 10. klass) töö «Monotiib langevari» ning juhendaja Urmas Kuusik.

Anni Lõhmus (Võru Kesklinna Kool klass) töö «Ristmik nähtavaks» ja juhendaja Anne Kuklane.

Even Mursal (Võru Kesklinna Kool klass) töö «Kohustuslik kiiver» ja juhendaja Anne Kuklane.

Iris Rabbi (Paikuse Kool klass) töö «Droonilamp» ja juhendaja Marju Rajasalu.

Tõnis Reitalu, Markus Asuja ja Eke Tarkin (Lümanda Põhikool klass) töö «Helkuriga nutitelefoni kaitseümbris» ja juhendaja Anni Roost.

Mirelle Adeliisa Sirel (Tallinna Reaalkool klass) töö «Aktiivne helkur ja äpp «Märkan!"» ja juhendaja Mart Sirel.

Derek Söödor (Viljandi Paalalinna Kool klass) töö «Ujukad Päästevari» ja juhendaja Jana Söödor.

Henri Vau (Gustav Adolfi Gümnaasium klass) töö «Laste navigeerimisprillid» ja juhendaja Merle Vau.

Henri Alliksaar Williams ja Arti Angerjärv (Tartu Veeriku Kool 4. klass) töö «Kosmose lift» ja juhendaja Liisi Täht.

Eesti Rahvusringhäälingu Lasteekraan

Mattias Pildre (Kärla Põhikool 4. klass) töö «Robot-LEKO».

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV)

Simona Strauss (Tallinna Pääsküla Kooli 2. klass) töö «Konnarobot – masin, mis aitab konnad üle tee».

Karmen Roht (Viljandi Jakobsoni Kool, 4. klass) «Prürgipress».

Aksel Otsing (Tõrva Gümnaasiumi 7. klass) töö «Julguse äpp».

Minni Laugen (Saku Gümnaasium 4. klass) töö «Tark prügikast».

Annika Rääbis, Carolyn Prits ja Vladlena Kotenko (Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass) töö «Hallitusseente kasvu inhibeeriv toode toiduainete säilitamiseks».

Pipedrive

Unistustel on väga suur jõud ja julgus nendest rääkida viib edasi! Ühes väikeses Eesti garaažis leiutatud Pipedrive on tänaseks ületanud kõikvõimalikud riigipiirid ja võitnud sadade tuhandete tarkvarakasutajate südamed. Sarnasel põhjusel jäi meile silma ühe noore leiutaja idee ja mul on nüüd au üle anda talle auhind. Valitud teema ja selle käsitlus näitab tema julgust ja soovi tegeleda väga tõsiste teemade ja nende lahendamisega ja on hea meel, et tehnoloogia saab siinkohal kaasa aidata. Julgust ja pealehakkamist ka edaspidiseks Julguse äpi autor Aksel Otsing. Palju õnne ja tuult tiibadesse Sulle!

Aksel Otsing (Tõrva Gümnaasiumi 7. klass) töö «Julguse äpp».

Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiakool

Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum klass) töö «Soojendav Tuul» ja juhendaja Anželina Latõševa.

Meie välja valitud õpilasleiutaja Denis saab meie poolt tunnustatud Noore Inseneri eripreemiaga, millega kaasneb võimalus osaleda vabalt valitud TalTech Tehnoloogiakooli kursusel, lisaks anname tänukirja ka Denisi juhendajale.

Soojendav tuul ehk EcoTurbine Retrofit pälvis meie tähelepanu uudse lähenemisega tuulegeneraatorite ladustamise probleemile, töö põhjaliku sisu ja uurimustöö mahu tõttu. Õpilasleiutaja on tõstatanud kaks suurt keskkonnaprobleemi seoses tuuleparkide rajamisega ja otsinud neile aktiivselt lahendusi. Tuulegeneraatori labade taaskasutamine isolatsioonimaterjalina on väga hea idee. Tehtud uurimistööga tehti probleem kenasti nähtavaks koguni 64 riigis, kes uuringus osalesid. Leiutajal võiks olla suur tulevik elektroenergeetika ja materjalitehnoloogia valdkonnas.

Energia avastuskeskus

Kairo Kruus (Rakvere Vabaduse Kool klass) töö «Spagetirull».

Proto avastustehas

Karl Mattias Pulst (Saku Gümnaasium 4. klass) töö «Kodune pakendipress» ja juhendaja Eleri Troska.

Eesti Teadushuviarenduse Liit

Romer Laidsaar vanuserühmas pälvinud töö «Konnarobot – masin, mis aitab konnad üle tee» juhendamise eest.

Urmas Kuusik (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi) gümnaasiumi vanuserühmas pälvinud tööde juhendamise eest.

OÜ Merkuur

Marit Laur (Tartu Mart Reiniku Kool) vanuserühmas pälvinud tööde juhendamise eest.

Lottemaa teemapark

Oskar Alev Heckscher (Tallinna Südalinna Kool klass) töö «Varba äralöömise vastased sokid».

Laste teadusajakiri Minu Maailm

Bella Budraitis ja Denis Latõšev (Tallinna Õismäe Vene Lütseum klass) töö «AkuSild».

Kirke Karja (Iisaku Gümnaasium klass) töö «Joogiautomaat öökapile».

Karmen Koovit (Tallinna Kesklinna Põhikool 4. klass) töö «Kiibiga koolivorm» .