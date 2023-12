OTSEÜLEKANNE ⟩ Mida Jukud ei leiuta seda Juhanid ei tooda – toimub õpilasleiutajate auhinnagala

ÕPILASLEIUTAJATE KONKURSID MAAILMAS

Üle maailma on mitmeid riike, kus toetatakse õpilaste leiutustegevust. See toetus avaldub erinevates vormides, alates kooliprogrammidest ja lõpetades riikliku tasandi konkurssidega. Siin on mõned näited mõnedst riikidest, kus julgustatakse noori leiutajaid, pakkudes neile platvorme oma ideede esitlemiseks ja tunnustades nende saavutusi. See mitte ainult ei soodusta teadus- ja tehnoloogiaharidust noorte seas, vaid aitab ka kaasa nende riikide innovatsioonivõimekuse suurendamisele:

Ameerika Ühendriigid:

USA-s on mitmeid programme, mis soodustavad õpilaste leiutamist ja ettevõtlust. Üks selline programm on «Lemelson-MIT Program», mis annab välja Lemelson-MIT Student Prize'i - tunnustust üliõpilastele, kes on demonstreerinud erakordset leiutamisvõimet. Samuti on seal populaarsed teadus- ja insenerimessid nagu Intel International Science and Engineering Fair (ISEF), kus õpilased üle kogu maailma esitlevad oma leiutisi ja teadustöid.

Saksamaa:

Saksamaal korraldatakse «Jugend forscht», mis on suurim Euroopa noorte teadus- ja tehnoloogiakonkurss. See programm julgustab õpilasi vanuses 15 kuni 21 aastat esitama projekte mitmesugustes valdkondades, alates bioloogiast kuni inseneriteadusteni.

Jaapan:

Jaapan toetab noorti leiutajaid läbi mitmesuguste programmide, sealhulgas riikliku leiutajate konkursside kaudu. Üks silmapaistvamaid on «Japan Student Science Awards», kus tunnustatakse noori teadlasi ja leiutajaid nende panuse eest teadusesse.

Singapur:

Singapuris on «Young Inventors' Awards», mis on suunatud noorte innustamisele ja nende loovuse tunnustamisele leiutamises. Selle auhinna eesmärk on julgustada õpilasi arendama innovaatilisi lahendusi, mis aitavad lahendada igapäevaelu probleeme.

Kanada:

Kanadas korraldatakse «Canada-Wide Science Fair», mis on riiklik teadusmess, kus õpilased vanuses 12 kuni 18 aastat saavad esitleda oma teadus- ja leiutamisprojekte. See mess pakub õpilastele võimalust näidata oma töid ja võistelda erinevates auhindades.

Lõuna-Korea:

Lõuna-Koreas on mitmeid algatusi, mis soodustavad õpilaste teaduslikku uudishimu ja leiutamisoskust, sealhulgas Korea Teadus- ja Insenerimess (KSEF), mis on üks riigi suurimaid teadus- ja tehnoloogiavõistlusi noortele.