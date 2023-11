Kas viimane katse enne streiki: õpetajate palgatüli osapooled kohtuvad reedel

Haridustöötajad on esile toonud, et praegust valitsust moodustavad erakonnad küsisid ja said kevadel rahvalt mandaadi, et tõsta õpetajate palk kiiresti vähemalt teiste kõrgharitud töötajatega samale tasemele. See lepiti kokku ka koalitsioonilepingus, kuid hiljem sellest taganeti, öeldes, et eelarves pole piisavalt raha.

Õpetajad pakkusid kompromissi

«Oleme pakkunud omapoolsed lahendused, kuidas see lepe ja lubadus täidetud saaks. Lähtudes põhimõttest, et targem annab järele, pakkusime palgaläbirääkimiste käigus valitsusega välja mitmeid kompromissvariante. Pakkusime isegi seda, et 2024. aasta palgakasv oleks tagasihoidlikum, kui sellega koos sõlmitakse kollektiivleping, millega on õpetajate palga normaliseerumine aastaks 2027 garanteeritud. Õpetajate palkade stabiilne konkurentsivõimelisus võimaldaks rohkem tähelepanu suunata ka teistele haridusvaldkonna probleemidele. Praegu meile esitatud pakkumine ei sisalda aga selliseid garantiisid,» on öelnud haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri.

Haridustöötajad on kompromissina välja pakkunud õpetajate palkade alammäära tõstmist 2024. aastal vähemalt kaheksa protsenti; kollektiivlepingu sõlmimine järgnevaks neljaks aastaks, mis tagab iga-aastase palga alammäära tõusu ning alushariduse õpetajate palkade seotuse säilimine alammääraga ning selleks vajaliku lisarahastuse tagamine kohalikele omavalitsustelel.

Lepitaja ettepanek ei sobinud