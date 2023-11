Ekspert eetris ⟩ Õnne Uus: «Enesejuhitud õppimine on tulnud selleks, et jääda?»​​

Uus selgitab, et peamisi täidesaatvaid funktsioone on kolm: töömälu, kus hoitakse meeles seda infot, millega on vaja kohe tegeleda, pidurdusmehhanism ehk ei lasta end segada sellel, mida kohe ei ole vaja ja kolmandaks ümberlülitumine oma mõtlemisühikute vahel.

«See kõik toimub meie peas hästi kiiresti ja me ei oska seda jälgida ehk me ei mõtle sellest, kuidas me mõtleme. Aga just lastele on vaja õpetada selliseid fokusseerimise harjutusi, mis aitavad suunata tähelepanu õigesse kohta.» Uus täpsustab, et keskendumisharjutused ja fookuse hoidmise õpetamine on võtmesõnad ja sellele on vaja üha rohkem tähelepanu pöörata.