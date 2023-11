Eestikeelse ülikooli esimene aastasada jõudis kaante vahele

Uues raamatus seisab kesksel kohal Tartu Ülikool kui tervik. Selles on analüüsitud ülikooli rolli õppe- ja teadustöö arendamisel, Eesti arengus laiemalt ja ka alma materi suhteid riigivõimuga. Arvestatud on ka üldiste arengusuundadega, millega ülikool on pidanud nii kodumaises kui ka maailma kontekstis kohanema.

Põhjalik uurimus 1919. aastal eestikeelsena avatud ülikooli esimesest sajast tegevusaastast pidi ilmuma juba enne rahvusülikooli juubelit 2019. aastal. Kogumiku autori Erki Tammiksaare sõnul oli viivituse peamine põhjus see, et teadmisi ülikooli ajaloost ja selle kirjapanemise lihtsusest sai tugevasti ülehinnatud. «Kui vaadata seni ilmunud kirjalikke allikaid, siis on Tartu Ülikooli ajalugu suuresti professorite ajalugu. Alates 2000. aastatest on maailma ülikoolide uurimisel pööratud rohkem tähelepanu aga nende rahastamisele, omavahelisele konkurentsile ning ühiskonna ja poliitiliste jõudude ootustele ülikoolide töö suhtes,» rääkis Tammiksaar.