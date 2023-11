Eesti keel suhu: Virumaa kolledž aitas järje peale ligi poolsada loodusainete õpetaja

Tallinna Ülikooli poolne täiendõppe korraldamise koordinaator, üld- ja anorgaanilise keemia lektor Kert Martma märkis, et ülikoolile oli läbiviidav uudne mikrokvalifikatsioon oluline panus loodusteaduste õpetaja haridusse, mis esmakordselt leidis aset ülikoolist väljaspool ja just seal, kus seda kõige rohkem vaja.

«Õppe läbiviimine oli kahtlemata suureks väljakutseks nii õppejõududele, kellel tuli tavapärasest õppetööst ülikoolis veidi teistsugune süsteem üles ehitada, kui ka õppuritele, kellel olid pikad sisutihedad tööpäevad kombineerituna loodusteadustest ning keeleõppest. TalTechi ja Tallinna Ülikooli koostöös valminud mikrokraad on heaks näiteks, kus erinevad õppeasutused vahetavad omavahel kompetentse ning seeläbi valmib midagi uut, vajalikku ja huvitavat. Häid loodusteaduste õpetajaid on meie riiki hädasti vaja, sest see tagab õppurite huvi reaalteaduste vastu ning loodusteaduste jätkusuutliku säilimise ülikoolides,» kinnitas Martma.