Mikrokraadiprogrammi eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi, et lisada kestlikku vaatenurka traditsioonilistele inimeste juhtimisega seotud praktikatele.

Mikrokraadi programmijuht on PARE juhatuse aseesimees Maria Kütt, kes juhib riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskust. «Kestliku personalijuhtimise mikrokraadi on vaja sellepärast, et mis tahes keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks, aga ka inimvara enda kestlikkuse tagamiseks on vaja muuta inimeste käitumist ehk tegutseda just selles valdkonnas, mida personalijuhid kõige paremini tunnevad,» selgitas Kütt vajadust taolise mikrokraadi järele.