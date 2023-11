Haridusjuhid lähevad tippettevõtetesse kogemusi ammutama

Selline vastus finantstehnoloogia inimestelt ilmestab Rundu sõnul hästi, et olulised ei ole ainult spetsiifilised teadmised, pädevused või kogemused, vaid loeb suhtumine. «Kui inimene oma olemuselt on äge, siis kõike muud saab juurde omandada,» ütleb ta.

Tallinna haridusameti juhi sõnul on õpetajate järelkasvu kõrval teemaks ka koolijuhtide järelkasv ja haridussüsteem on avatud võimalusele, et koole tuldaks juhtima erasektorist. «Selline praktikaprogramm on silmiavav kogemus nii koolijuhile kui ettevõttele ning ühtlasi koostöövõimalus, millest kõik osalised võidavad,» on Rundu veendunud.