KAKS MILJONIT: professor Evelyn Uuemaa pälvis Euroopa Teadusnõukogu grandi

Maailma rahvastiku kiire kasv on suurendanud nõudlust intensiivpõllumajanduse järele. Paraku kaasneb sellega sageli negatiivne keskkonnamõju. Seepärast otsitakse üha uusi võimalusi kestlikuks põllumajanduseks, kus saagikuse suurenedes keskkonnamõju hoopis väheneb. Looduspõhised lahendused, nagu märgalad ja veekoguäärsed kaldavööndid suudavad tõhusalt vähendada põllumajandusega kaasnevat toitainete nagu lämmastiku ja fosfori ärakannet. Ent nende lausaline rajamine maastikule pole majanduslikult mõistlik ega ka enamasti looduslikult võimalik. Seetõttu on oluline määrata looduspõhiste lahenduste planeerimisel kindlaks prioriteetsed alad maastikul, kasutades ruumiandmeid nutikalt.

Tartu Ülikooli geoinformaatika professori Evelyn Uuemaa töörühm kasutab geoinformaatika meetodeid, et testida olemasolevaid ja luua uusi ruumiandmete töötlemise lahendusi. Uuemaa sõnul on viimase 10–15 aastaga plahvatuslikult kasvanud satelliitidelt saadavate ruumiandmete hulk. «Ometi on see suuresti kasutamata ressurss, sest ruumiandmete töötlemise võimekus ja nende puhul rakendatav masinõppeoskus pole suurtele andmehulkadele järgi jõudnud. Nii on need andmed suuresti ka otsustusprotsessides kasutamata jäänud,» selgitas Uuemaa.