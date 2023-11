Ekspert eetris ⟩ Mari Uusküla: «Kas teadusel ja loomingul on üldse midagi ühist?»​​

Uusküla räägib ka sellest, miks lugeda ilukirjandust ja kuidas loetud tekstid meie keelt rikastavad ning miks on tähtsad nii suhtlemine kui ka oma lastele lugude jutustamine. Veel räägib ta oma uurimisteemadeni jõudmisest ja enda kogemustest keelte õppimisel. Seega võib öelda, et seekord põimuvad saates elu ja teadus selle kõige üldisemas mõttes.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.