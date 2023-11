Ministeerium: õpetajate töötasu erinev tõstmine pole praegu võimalik

Puudu on 12 miljonit

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas selgitas, et lepitaja ettepanek eeldaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmist, mida ei ole võimalik sel aastal enam teha. «Samuti tähendaks õpetajatele erineva alammäära kehtestamine lisavajadust 12 miljonit eurot, mida aga riigieelarve suur puudjääk järgmisel aastal ei võimalda,» tõdes minister.

Lepitaja ettepanek oli ka, et tuleks alustada ministeeriumi, Eesti Haridustöötajate Liidu, kohalike omavalitsuste ühenduste ning erakoolide pidajate vahel läbirääkimisi ja moodustada ühised töörühmad. Selle ettepaneku võttis haridus- ja teadusminister vastu.

«Kohtusime õpetajate esindajate ja omavalitsuste liidu esindajatega ning oleme kõik valmis istuma läbirääkimiste laua taha ja alustama konsultatsioone pikaajalisema haridusleppe sõlmimiseks. Kokku on vaja leppida kolmes teemas, mis õpetajate järelkasvu ja palgatoetust puudutavad: palgatoetuse kasv omavalitsustele aastani 2027, koolivõrgu korrastamine ning õpetajate karjääri- ja palgamudeli kokku leppimine. Neid muudatusi saab teha ainult kõigi osapooltega ühiselt,» sõnas minister Kallas.

Eesmärk on leppida kokku pikaajaline plaan

Praegu moodustab õpetajate arvestuslik keskmine palk 112 protsenti Eesti keskmisest, eesmärk on jõuda 120 protsendini 2027. aastaks. Minister soovib valitsuselt mandaati läbirääkimiste alustamiseks, et oleks kindlus, et valitsus leiab õpetajate tulevaseks palgatõusuks vahendeid.