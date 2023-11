Tippkokad panid õpilased rõõmuga kalatoitu sööma

«Edastasin meisterkokkadele hiljuti nähtud Postimehe uudise, mis jättis mulje, justkui Viljandi õpilased jätaks kala söömata. Võtsime endale väljakutseks lastele tõestada, et kalatoidud võivad ka maitsvad olla,“ selgitas «MasterChef Eesti» osaleja, endine tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Koolitoidu eelarve eest valmisid kokkade juhendamisel lõunaks tuunikalapasta, kalaburgerid coleslaw salati ja porgandikrõpsudega, ahjukartulid ja -kala.

Kala hakkas meeldima

Viljandi Jakobsoni kooli direktor Tauno Tilk nentis, et õpilased suhtuvad kalaroogadesse reeglina tõrjuvalt. «Lapsed ei ole harjunud kodus kala sööma ja seetõttu tundub kalatoit neile kahjuks ka koolis või restoranis võõras. Seetõttu oli eriti suur rõõm näha õpilaste avatust ja huvi kokandustunnis osalemise vastu – kohad täitusid väga kiiresti,» rääkis direktor.

«MasterChef Eesti» kokk Sander Kõiva sõnas, et lapsed olid tublid, hakkamist täis ning aktsioon õnnestus. «Kui lapsed kuulsid, et asume kalatoite tegema, leidsid mõned, et söövad sel juhul ainult kartulit. Lõpuks sõid aga kõik kala, järele ei jäänud midagi ning osad võtsid juurdegi.»

Peep Petersoni hinnangul oli kõige toredam näha laste imestust ja uhkust, et nad ise maitsva toidu valmis said. «Kalapelgurid ja sibulapõlgurid väga nautisid lõpuks omatehtud pastat,» sõnas ta.

Ise kokkamise rõõm

Töötoas osalenud 15-aastane Alexandra ütles, et tema on üks neist õpilastest, kellele kala eriti ei maitse ja kes seetõttu tavaliselt seda ei söö. Samas ütles ta, et ise kokates tuli toit isuäratav, mistõttu on ta valmis kodus sama retsepti järgi uuesti kalakotlette tegema. 13-aastane Mia täiendas, et toit tuli hästi välja ja et seda teha oli lõbus. «Eriti põnev oli kokata söökla köögis, kus ma varem kordagi käinud pole,» lisas ta.

Viljandis pakub toitlustust Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS. Ettevõtte tegevjuht Aaro Lode ütles, et ühiskokkamine andis ideid sööklate menüü täiendamiseks.