Neljapäeval kell 16.15 peab Tartu Ülikooli informaatika didaktika professor Piret Luik ülikooli aulas inauguratsiooniloengu «Kuidas suunata IT valdkonda enam tüdrukuid?» - loengus arutleb Luik selle üle, miks on IT praegu pigem meeste pärusmaa ja kuidas suurendada naiste osakaalu informaatika õppijate seas.